S. MARINELLA – Nei giorni scorsi è scoppiata una polemica sui social, in merito alle condizioni in cui versa il fontanile della Quartaccia che da anni ospita molti pesci rossi. Dopo la scomparsa della volontaria che per anni ha curato i pesciolini, chiedendo al Comune di provvedere alla fornitura dell’acqua alle vasche, visto che quella corrente era stata interrotta, nessuno ha provveduto a fare manutenzione al fontanile. Qualcuno allora ha voluto chiamare in causa l’animalista Enrico Rizzi, che due giorni fa ha fatto un sopralluogo al fontanile. “L’ho trovato in condizioni igienico sanitarie raccapriccianti – dice il politico - all’interno, tentano di sopravvivere tantissimi pesci rossi. E’ inaccettabile che l’amministrazione comunale, nonostante il mio appello social, non abbia ad oggi provveduto a cambiare l’acqua per restituire dignità agli animali. Ho pertanto appena inviato al sindaco Tidei un atto di diffida affinché provveda entro cinque giorni alla pulizia e sostituzione dell’acqua. Se ciò non verrà fatto, segnalerò la condotta omissiva alla competente autorità giudiziaria”. L’amministrazione, risponde all’animalista. “Il fontanile della Quartaccia – si legge in una nota - è attenzionato dal nostro ufficio tecnico per tentare il ripristino dell'acqua in modo rapido, intanto, da più di un anno, la Santa Marinella Servizi porta acqua pulita con la botte, una volta ogni quindici giorni in inverno, ogni settimana dal mese di maggio. L'acqua è verde per la schiusa delle uova delle rane che ormai hanno fatto del fontanile il loro habitat, per pulire dobbiamo aspettare, altrimenti facciamo come è successo con gli aironi”.

