SANTA MARINELLA - «Destineremo i fondi previsti dalla Legge regionale sull’ Etruria Meridionale alla promozione del territorio e alla realizzazione di progetti ed eventi che supportino l’offerta turistica». Ad affermarlo è il sindaco Pietro Tidei all’indomani della seduta di giunta che ha deciso di approvare i progetti esecutivi che usufruiranno del fondo. Nel dettaglio, il Comune di Santa Marinella è risultato beneficiario per il biennio 2024/2025 di un finanziamento di circa 79.700 euro finalizzato ad interventi da attuare nella parte corrente ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 27 ottobre 2022, una legge proposta nel 2021 dai consiglieri regionali Marietta Tidei e Emiliano Minucci con l’obiettivo di creare maggiori opportunità e sostegno ai territori individuati nell’Etruria meridionale e di cui fa parte a pieno titolo Santa Marinella.

Le iniziative presentate e che verranno realizzate sono quattro. Torna la “Festa del riccio di mare”, giunto alla sua seconda edizione, che si propone la tutela del frutto di mare, attraverso workshop e seminari tecnici e tematici, gara di cucina per ristoratori, degustazioni e show cooking. Altra iniziativa per il prossimo anno sarà la terza edizione di “Fish & Wine”, un evento di promozione culturale e turistica attraverso la competitività del comparto della piccola pesca sostenibile e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, in particolare quelle del settore vitivinicolo. Fondi anche per “Lazio Blue Route”, un programma che prevede la realizzazione di attività di marketing e di promozione legate alla realizzazione di un nuovo itinerario turistico-culturale costiero, centrato sulla relazione delle eccellenze di terra e di mare e sugli antichi approdi che caratterizzano la storia dei Borghi Marinari dell’Etruria meridionale. “ArcheoBus” sarà il quarto progetto beneficiario del fondo e nello specifico si tratta di un servizio di bus turistico dedicato alla scoperta dei siti archeologici, del paesaggio e delle bellezze del territorio, rivolto ai villeggianti e ai turisti che soggiornano a Santa Marinella. Archeobus verrà attivato due volte a settimana, una infrasettimanale ed una nel fine settimana, nei mesi da luglio a settembre. «Insomma - dichiara il sindaco Tidei - abbiamo una serie di progetti che grazie al fondo sull’Etruria Meridionale e al lavoro di squadra dell’amministrazione comunale potranno vedersi realizzati. Voglio ringraziare il presidente del consiglio Emanuele Minghella, la consigliera delegata al marketing territoriale Paola Fratarcangeli e il consigliere con delega al turismo Alessio Manuellli per aver presentato i progetti beneficiari del finanziamento. Siamo certi che questi interventi daranno un impulso significativo allo sviluppo della città in termini di turismo e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico della città”.

