Dal 1° al 30 novembre è possibile richiedere un contributo di 1.500 euro a favore dei tessuti sociali più vulnerabili e in particolare delle persone e delle famiglie in situazioni di maggiore fragilità. Il sostegno è indirizzato al mondo del volontariato, del terzo settore e degli enti religiosi per interventi rivolti a sostenere bisogni primari e di stretta necessità a favore dei soggetti sopra indicati. Anche quest’anno la Fondazione Carivit, nell’ambito delle proprie attribuzioni 2024, interviene con una azione di solidarietà a favore dei tessuti sociali più vulnerabili e in particolare delle persone e delle famiglie in situazioni di maggiore fragilità. L’ente ha deliberato l’istituzione di un fondo di 60mila euro indirizzato al mondo del volontariato, del terzo settore e degli enti religiosi per interventi rivolti a sostenere bisogni primari e di stretta necessità a favore dei soggetti sopra indicati. Il contributo massimo assegnabile per ciascuna richiesta selezionata è di 1.500 euro e sono invitati a presentare le domande tutti i soggetti ammissibili al contributo come indicati all’art.4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento di erogazione dell’ente. Le richieste di contributo dovranno pervenire entro 30 novembre 2024 ed essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo online editabile sul sito internet della Fondazione Carivit (Modulistica libera, sezione Contributi) contenenti le informazioni richieste. Le domande di contributo verranno prese in considerazione fino ad esaurimento del fondo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, verranno considerate ammissibili al contributo le spese relative a: pagamento di canoni di locazione; utenze, bollette e similari; spese sanitarie; acquisto generi alimentari; spese scolastiche. Non saranno considerate ammissibili spese relative a costi per il personale; costi di gestione e costi amministrativi del richiedente; costi collegati alla conduzione di attività ordinarie del richiedente.