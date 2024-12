S. MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei ha partecipato ieri l’altro ad un incontro con i cittadini di Santa Severa che hanno posto domande in merito ad alcune tematiche inerenti la frazione della Perla.

“Sono molto soddisfatto di aver preso parte all'assemblea pubblica che si è tenuta in piazza Roma peraltro gremita di cittadini, che si sono dimostrati fin da subito molto attenti e collaborativi con l'amministrazione comunale e con gli operatori Gesam – dice Tidei – è stata una dimostrazione di grande democrazia, che conferma come questa amministrazione e il sottoscritto, non si sottraggono mai a un confronto diretto con la popolazione con il fine ultimo di trovare soluzioni condivise ai problemi più urgenti” .

L’assemblea era stata indetta della delegata esterna per Santa Severa Sonia Cervellin, ha visto la partecipazione del vice sindaco Roberta Gaetani dell’assessore all’arredo urbano Elisa Mei, della consigliera Paola Fratarcangeli, oltre al dirigente del settore manutentivo del Comune e ai responsabili di Gesam e Multiservizi.

“Grazie a questo confronto così costruttivo e alla tanta partecipazione – continua Tidei - ho potuto conoscere in modo ancora più approfondito quelle che sono le problematiche e le critiche legate alla cittadina, ed è stato possibile anche ricevere proposte e soluzioni che renderanno Santa Severa una città più vivibile. Abbiamo trattato diversi argomenti che riguardano le questioni più complesse. Faremo tesoro dei suggerimenti e delle critiche ricevute anche da parte dei giovani che si ritrovano a voler vivere questa città senza doversi spostare verso altre località per trascorrere, divertendosi, le loro serate. Ci faremo promotori con la Regione che è proprietaria dell’ex Polisportiva, affinché questo spazio sia restituito quanto prima alla libera fruizione di abitanti e villeggianti di Santa Severa. Ribadisco infatti che i ritardi non sono dovuti certo a questa amministrazione comunale ma alla nuova giunta regionale che ci ha assicurato, nella figura dell’assessore al patrimonio Fabrizio Ghera che ho voluto incontrare, che non appena sarà assegnata la gestione del parco, questo dovrà essere aperto al pubblico. Stiamo prevedendo con la Gesam delle isole ecologiche presidiate per alcuni giorni ogni settimana. Saranno dei punti dove per alcune ore tutti potranno recarsi per smaltire rifiuti, ma invito tutta la popolazione a rispettare le norme dalla raccolta differenziata a non abbandonare sacchi neri di immondizia ovunque. Lunedì scorso, con l’ausilio della nostra polizia municipale abbiamo emesso multe nei confronti di alcuni trasgressori e proseguiremo su questa linea”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA