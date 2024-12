TARQUINIA - Venerdì scorso l’istituto San Benedetto di Tarquinia ha ospitato un incontro formativo su bullismo, cyberbullismo, uso di sostanze psicotrope e altre tematiche d’attualità, coinvolgendo gli studenti del Liceo delle Scienze Umane , Indirizzo Economico Sociale.

Grazie alla presenza di Maurizio Paliani, presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps), e del commissario di pubblica sicurezza Antonio Mancini, vice dirigente del Commissariato di Tarquinia, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con figure esperte in materia di sicurezza e prevenzione.

L’incontro è stato organizzato in due moduli distinti, ciascuno pensato per affrontare i temi chiave e rendere i ragazzi consapevoli dell’importanza di comportamenti positivi e responsabili nella vita di tutti i giorni. Le problematiche del bullismo e del cyberbullismo, spesso all’ordine del giorno nella vita degli adolescenti, sono state affrontate in modo interattivo e con un approccio diretto, stimolando domande e riflessioni da parte degli studenti. Questo evento formativo ha voluto essere un’esperienza di crescita per i giovani dell’istituto, offrendo strumenti utili per navigare le sfide moderne e prevenire fenomeni negativi. Con queste attività, l’Istituto San Benedetto si conferma attento alle necessità dei suoi studenti, incoraggiandoli a sviluppare una maggiore consapevolezza verso sé stessi e il mondo che li circonda.

©RIPRODUZIONE RISERVATA