FIUMICINO - Si è tenuta a Focene una riunione programmatica tra alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale ed i cittadini.

L’evento è stato organizzato da Patrizia Fata ed ha visto intervenire gli Assessori

Vincenzo D’Intino, Stefano Costa e Raffaello Biselli, ma anche, il capogruppo di Fratelli d’Italia Agostino Prete ed il delegato al Tpl Flavio Rulli.

Molti gli argomenti trattati, tante le domande poste dai cittadini. A quest’ultime gli esponenti comunali hanno cercato di dare risposte esaustive e concrete, motivo per cui sono stati molto apprezzati dai presenti.

Tra le domande più frequenti possiamo riportare quelle inerenti l’istituzione di punti di aggregazione, di mercatini, un evento che caratterizzi la località di Focene ed informazioni di vario genere legate al Tpl.

«Ciò che è certo è che, rispetto al passato. i cittadini vengono ascoltati e messi al centro dei progetti.

Questo non può che far loro piacere e permette di creare un clima più collaborativo e producente! Questo tipo di iniziative proseguiranno anche in futuro e si cercherà di dare spazio a tutte le frazioni del comune. Ringrazio i numerosi cittadini intervenuti e tutti gli esponenti politici che hanno partecipato, dando loro appuntamento alle prossime iniziative che si terranno sul territorio», dichiara Patrizia Fata.