FIUMICINO - Importanti novita per il Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino: per venire incontro alle esigenze degli studenti, in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2023-2024, e dei pendolari del quadrante di Focene, l’assessore Caroccia ed il presidente della Commissione Giuseppe Picciano, sono intervenuti per modificare il transito della linea all’interno del centro abitato di Focene permettendo quindi un più facile accesso alle fermate.

Da domani, lunedì 11 settembre 2023, la linea 1, che collega Fiumicino a Maccarese, subirà infatti una variazione.

Tale variazione, fanno sapere dal Comune, «nasce dalla volontà da parte dell’Amministrazione di venire incontro alle esigenze della popolazione che vive all’interno della cittadina, che più volte ha lamentato una situazione di criticità a livello di sicurezza stradale, visto che l’utenza era costretta ad attendere il mezzo su Coccia di Morto, fermata scomoda da raggiungere e a tratti pericolosa soprattutto per i molti studenti assiepati ai bordi dell’arteria stradale».

Viste anche le molteplici segnalazioni fatte dagli studenti, cittadini e dalla Presidente dell’Associazione Focene 2.0 Imma Pietrangelo, il Comune ha apportato le seguenti modifiche:

tratto Fiumicino-Maccarese: il mezzo transiterà per Via di Coccia di Morto, Via dei Polpi, Via delle Carenarie, Viale di Focene, Via delle Acque Basse e Via delle Idrovore di Fiumicino; tratto Maccarese-Fiumicino: il mezzo transiterà per Via delle Idrovore, Via delle Acque Basse, Viale di Focene, Via delle Came, Via dei Nautili e viale Coccia di Morto; la linea 10 rimarrà operativa fino a Domenica 17, dopodiché verrà interamente sostituita dalla Linea 1. La modifica si va ad aggiungere a quella della Linea 4 che è stata istituita a servizio dei cittadini di Passo della Sentinella, e a quello della Linea 5 che migliorerà il collegamento tra il territorio del Comune di Fiumicino e quello del X Municipio permettendo all’utenza e ai nostri studenti di raggiungere più facilmente i licei di Ostia, compreso il liceo Carlo Urbani. Altre migliorie e aggiustamenti verranno apportati in concomitanza della riapertura delle scuole ed interesseranno anche il quadrante di Aranova, Maccarese e il collegamento con l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

«Siamo ovviamente consapevoli che un assestamento definitivo per le linee a servizio dei molteplici plessi scolastici dislocati in più parti del territorio avverrà solo quando gli orari scolastici saranno definitivi. A quel punto sarà possibile adeguare in maniera stabile gli orari dei bus con l’uscita da scuola degli studenti», concludono dal palazzetto di piazza Dalla Chiesa.