S. MARINELLA - Proseguono le serate del programma Santa Marinella Estate Cultura, il cartellone dell’assessorato alla Cultura del Comune. Domani alle 21, nel cuore della città, in località Caccia Riserva, nei pressi di via della Libertà, andranno in scena i ballerini di flamenco della famosa Scuola di Lisa Flores, nota in tutto il mondo e direttrice del “Flamenco Flores Tablao itinerante” Compagnia di musica e danza flamenca, che si avvale della collaborazione di artisti spagnoli ed italiani di grande prestigio. Le musiche che accompagneranno i tradizionali balli gitano andalusi saranno eseguite dal maestro Riccardo Ascani, oggi considerato uno degli esponenti di maggior rilievo della chitarra flamenca italiana.

“Dal 2010 il flamenco è entrato a far parte ufficialmente delle arti universali – ha spiegato l’assessore Vinaccia - l’Unesco ha infatti inserito questa danza nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Sono lieto di ospitare e presentare ai nostri cittadini e turisti una delle scuole di flamenco più importanti in Italia e il maestro Ascani, già nostro ospite lo scorso anno, quando proprio a Caccia Riserva si esibì con la sua chitarra, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Sarà un viaggio emozionale alla scoperta della danza e delle tradizioni andaluse alla scoperta di un’arte che si esprime attraverso i gesti, la musica e gli sguardi, regalando al pubblico attimi di profonda intensità ed emozione. Invito tutti a partecipare e trascorrere una piacevole serata, accolti in una delle zone più suggestive e antiche della città”. “Vanno avanti gli appuntamenti culturali con le serate dedicate alla musica, alla danza e al teatro. Nei prossimi giorni sono previsti altri concerti e poi le conferenze di archeologia, che parlano dei tesori e delle ricchezze storiche del nostro territorio. Santa Marinella merita di essere valorizzata, offrendo intrattenimento di approfondimento culturale, che a giudicare dal pubblico che interviene così numeroso, è molto apprezzato e gradito”, ha commentato Tidei. Gli appuntamenti: il 18 luglio alle 21 al Green Park “Kosmos Quintet”, quintetto di clarinetti, 19 luglio alle 21:30 al Green Park “Women in love, melodie d’amore” la stessa sera al castello di Santa Severa “LaDea e il Re del bosco”, conferenza di archeologia. Il 20 luglio alle 21al Green park “Clarinetto e fisarmonica”.