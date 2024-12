LADISPOLI - Interruzione alla circolazione ferroviaria sulla Fl5 Roma - Civitavecchia/Pisa la notte tra l'1 e il 2 giugno. Nuovi possibili disagi in vista (per fortuna solo durante le ultime corse della sera) per i pendolari del litorale nord. Per garantire la mobilità dei passeggeri sarà predisposto un servizio di bus Gran Turismo da 50 posti.

I TRENI INTERESSATI

Sabato 1 giugno il regionale R4506 (Roma Termini 21.12 - Grosseto 23.37) terminerà la corsa a Civitavecchia. Si proseguirà con bus da Civitavecchia a Grosseto. Sarà soppresso invece il regionale 12552 (Roma Termini 22.12 - Civitavecchia 23.30) con il rientro a casa che sarà garantito tramite bus. Stessa sorte per il regionale 12565 (Civitavecchia 21.43 - Roma Termini 23.03). Soppresso, domenica 2 giugno il regionale 12505 (Civitavecchia 5.58 - Roma Termini 7.18). I passeggeri potranno usare il treno successivo (il regionale 12511 in partenza dalla città portuale alle 7). Il regionale 4507 che sarebbe dovuto partire da Grosseto alle 6.12, partirà invece direttamente da Civitavecchia con i passeggeri da Grosseto che potranno utilizzare il treno successivo (il regionale 4125) che partirà alle 7.21.

LE FERMATE DEI BUS

I bus effettueranno fermate per servizio viaggiatori nelle seguenti località: Roma Termini: Fermata Cotral, via Giolitti altezza civico 38 - Roma Tuscolana: Altezza fermata ATAC su via Monselice - Roma Ostiense: Piazzale dei Partigiani (ingresso stazione) - Roma Trastevere: Piazza Flavio Biondo (ingresso stazione) - Roma S. Pietro: Fermata Atac Gregorio VII/Stazione S. Pietro su via Gregorio VII - Roma Aurelia: Piazzale stazione FS - Maccarese: Piazzale stazione FS - Torre in Pietra – Palidoro: Fermata Cotral (via Aurelia SS1 altezza via della stazione di Palidoro) - Ladispoli: Via Amalfi, altezza civico 27 - Marina di Cerveteri: Fermata TPL su viale Campo di Mare incrocio con via Eufronius - Santa Severa: Fermata Cotral su SS1 Aurelia, altezza via del Castello - Santa Marinella: Fermata Cotral (via Aurelia SS1 altezza via F. Crispi) - Civitavecchia: Parcheggio FS lato binario 1 Tronco - Tarquinia: Piazzale stazione FS - Montalto di Castro: Piazzale stazione FS - Capalbio: Piazzale stazione FS - Orbetello: Piazzale stazione FS - Albinia: Piazzale stazione FS - Talamone: Piazzale stazione FS - Grosseto: Piazzale stazione FS.

CAMBIA LA VIABILITA A LADISPOLI

Nella città balneare per garantire il passaggio dei bus, dalle 16 dell'1 giugno alle 7 del 2 giugno cambierà la viabilità e la sosta in via Amalfi, via Spinelli, viale Italia, via Taranto e piazzale Roma: Via Amalfi, divieto di sosta e fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari); · Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto; · P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall'intersezione con il Viale Italia fino all'intersezione con Via Spinelli (con l'esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari; Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con Via Taranto; · Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con P.le Roma; · Via Taranto, dall'intersezione con Via Spinelli fino all'intersezione con Via Cagliari, divieto di sosta fermata sul lato destro del senso di marcia; · P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto.

