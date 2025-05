FIUMICINO – Intenso pomeriggio di lavoro ieri per i vigili del fuoco della stazione di Cerenova. I pompieri sono intervenuti in via dei Tre Denari a Fiumicino per l’incendio di una cantina sociale in stato di abbandono.

Arrivati sul posto a bruciare era tutto il primo piano della struttura.

Per domare l'ingente quantitativo di fiamme si è reso necessario l'intervento dell'autobotte.

Ci sono volute ore per riuscire a contenere le fiamme. Per fortuna non c’erano persone all’interno della strutura e non si sono registrati feriti.

Sul posto anche il 118 e i carabinieri.