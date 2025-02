SANTA MARINELLA - Prosegue l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle scuole della città.

E’ stato infatti definitivamente sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione l'accordo per il finanziamento Pnrr – Futura “La scuola per l‘Italia di domani”, volto a realizzare la nuova mensa scolastica della scuola materna Carducci di Piazzale della Gioventù.

Si tratta di un accordo di concessione di finanziamento pari a 500mila euro, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto di costruzione di un'altra determinante struttura di potenziamento del tessuto scolastico. Grazie agli interventi eseguiti negli ultimi anni, l’Istituto Comprensivo di Piazzale della Gioventù rappresenta un fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica, non solo di Santa Marinella, ma del comprensorio.

Oggi l’edificio si compone di nuovi bagni, nuove aule e palestra. Continue sono anche le opere di manutenzione a cui è sottoposto il plesso. A tutto questo oggi si va dunque fattivamente ad aggiungere un nuovo intervento per dotare l’istituto comprensivo di un servizio di mensa e preparazione pasti per gli alunni del territorio.

“Con questo intervento, continuiamo a dimostrare l’impegno costante nel garantire il miglioramento delle nostre scuole e dei servizi connessi- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei - l’edilizia scolastica è una delle priorità per questa amministrazione, come dimostrano i canteri aperti o quelli appena conclusi. Questo nuovo progetto è un tassello fondamentale per continuare a migliorare i nostri spazi educativi, mettendo al centro benessere e crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

“Una nuova struttura determinante a fini non solo didattici, ma anche sociali- aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati- un’altra opera di cui la città si arricchirà e che farà di Santa Marinella una città moderna e autosufficiente in termini di servizi scolastici”. I lavori inizieranno entro il 31 marzo e si chiuderanno nei dodici mesi successivi.

