FIUMICINO - «Dopo tanto tempo, finalmente parco Cetorelli torna a splendere. Grazie ad un prezioso e sinergico lavoro con l’area Ambiente, stiamo rispondendo alle richieste dei cittadini, inascoltate per troppo tempo. In particolare, l’ambito d’intervento riguarda il rifacimento della gomma colata”. È quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. L’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, è sceso più nel dettaglio dei lavori in corso: «La nuova pavimentazioni in gomma colata sono più sicure e compatte rispetto ai classici pavimenti a quadretti. Inoltre, sono esteticamente gradevoli per i giochi di colore che si riescono a formare. Sarà nostra cura provvedere, in fase di nuovo bilancio, alla possibilità di avere una disponibilità di fondi che ci consenta di proseguire con i lavori nei parchi pubblici, in modo da poter rendere sempre più bella e attrattiva la nostra città». «Per troppo tempo – aggiunge FdI – le richieste dei cittadini sono rimaste inascoltate. Ora stiamo lavorando per rendere Parco Cetorelli e tutti i parchi territoriali fruibili per tutti i bambini, un posto dove poter socializzare e divertirsi. Per noi non esistono cittadini di serie A e serie B. È solo l’inizio di un lungo percorso», conclude il comunicato.