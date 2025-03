ALLUMIERE - "Vittoria di Fratelli d'Italia: finalmente è stata accolta la mia istanza ed è stato apposto il faro di illuminazione a via del Minatore". Ad esultare così il consigliere comunale di Allumiere Alessio Sgriscia, il quale aveva protocollato un'interrogazione sull’illuminazione pubblica assente nel largo delle Minatore e ora la richiesta è stata esaudita. "All’inizio della scorsa estate, molti residenti nella zona del “Largo del Minatore” ci avevano segnalato evidenti problemi causati dalla totale assenza di illuminazione nella seguentepiazzetta. Il largo e la strada adiacente, sono molto frequentate anche di notte, perché permettono il collegamento diretto tra viale Garibaldi a via Civitavecchia. Il vicolo in questione, conduce ai servizi delle poste ed alla farmacia comunale. Alcuni residenti, quindi, ci avevano segnalato la presenza cospicua di escrementi e di immondizia lasciati nelle zone più buie eaccanto alle porte delle abitazioni non illuminate. Molto spesso questi cittadini sono stati costretti, addirittura a dover fare pulizia da soli - spiega Alessio Sgriscia - questa problematica della sporcizia aumenta smisuratamente nei periodi estivi quando nel paese c’è più movimento e la zona viene più trafficata. Fino ad ora nelle ore di buio, molti abitanti del “Largo del Minatore” non riuscivano nemmeno ad avere l’illuminazione sufficiente per inserire la chiave nella serraturadi casa ed erano costretti ad aver a che fare continuamente con la penombra. Esattamente i Civici num. 37, num.37A, num. 34, num.32 e num.30 non possono usufruire di nessuna fonte di luce. Io avevo prontamente avvertito telefonicamente il sindaco ed avevo chiesto l’affissione di un faro per salvaguardare eventuali atti vandalici ed avere una consona illuminazione. Il sindaco aveva assicurato che avrebbe fatto un tempestivo sopralluogo e che avrebbe provveduto a risolvere il problema, invece sono trascorsi ormai parecchi mesi, ma la luce pubblica è stata praticamente assente. Finalmente dopo la nostra interrogazione di lunedì 24 febbraio sul disservizio causato dalla mancata illuminazione e che durava da quasi un anno, venerdì 28 febbraio è stato messo un faro ad illuminare il Largo del Vecchio Stabilimento. Sebbene siano stati al buio per molti mesi e dopo aver pulito escrementi e robacce, gli abitanti del largo, la celeberrima statua del “Minatore” e i cittadini passanti potranno usufruire di una degna illuminazione. Bastava poco, un semplice faro".