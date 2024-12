LADISPOLI - Creatività, solidarietà e impegno: tutto questo è il “Natale Fili di Speranza” che si è svolto sabato scorso nella sala parrocchiale di Santa Maria del Rosario. L’iniziativa, organizzata da Terra e Missione in collaborazione con la Confraternita Santa Maria del Rosario, ha lanciato ufficialmente un corso di cucito avanzato, destinato alle allieve che negli ultimi due anni hanno completato il corso base di sartoria. Questo nuovo percorso di formazione include tecniche professionali di rifinitura, cucito creativo per accessori unici e lezioni di maglia ai ferri. Grazie alla sinergia con la Caritas diocesana e il Ciofs FP Lazio ETS, le partecipanti riceveranno attestati di frequenza, supporto per la creazione del curriculum e percorsi di accompagnamento personalizzati per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Mons. Alberto Mazzola, vicario generale della diocesi di Porto-Santa Rufina, e l’assessore alle attività produttive, Daniela Marongiu, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

