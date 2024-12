TOLFA - Molto emozionante e riuscita la "Cena delle Candele" della sezione di Tolfa della Fidapa presieduta da Adriana Adriani che si è tenuta in collina ptesso "Il Paddock" lo scorso 5 ottobre e a cui sono state presenti tutte le fidapine di Tolfa, ma anche la presidente Fidapa di Civitavecchia Laura Gurrado e tre socie della sezione civitavecchiese. Quest'anno la "Cena delle Candele" della Fidapa di Tolfa è stara davvero suggestiva e ha compreso la cena e i festeggiamenti con la Cerimonia delle Candele e il resoconto del bellissimo e importante viaggio che hanno fatto le fidapine di Tolfa. LA "Cena delle Candele" è stata tutta incentrata sul resoconto di un viaggio che le fidapine hanno fatto in Cina. Allestimento e apparecchiatura, il cibo, le pietanze, alcuni oggetti: erano tutto in stile cinese; erano esposti anche abiti cinesi. Alla cena c'era anche Carla Pasquariello, la responsabile di Avventure nel Mondo Angolo di Tolfa e (socia Fidapa) che ha organizzato il viaggio. Il tour operator Avventure nel Mondo a Tolfa è stato voluto e creato proprio dalle fidapine. Al viaggio in Cina hanno partecipato di tre donne Fidapa: Giuseppina Esposito (Past President), Rosanna Perfetti e Carla Pasquariello.

Durante la serata sono stati proiettati gli scatti del viaggio, accompagnati dai racconti delle partecipanti sull’itinerario svolto e sugli aneddoti del viaggio.

È stato un vero e proprio reportage della Cina, dove le donne hanno un ruolo importante nella vita quotidiana.

"Le nostre impressioni sul Paese Cina - spiegano Giuseppina Esposito (Past President), Rosanna Perfetti e Carla Pasquariello - e sulle sue donne sono tutte molto positive".

D'effetto è stato l'addobbo "Meraviglie Cinesi": l'apparecchiatura, le lanterne, i vestiti, le candele a forma di fiori di loto, le bacchette, i piatti e cineserie varie per poter rappresentare al meglio la serata Cinese.

Il tutto è stato colorito dai colori della Fidapa giallo/azzurro che simboleggiano la Cena delle Candele classica di marchio Fidapa con la presidente Adriana

Adriani che è stata una perfetta padrona di casa. È stata presente all'iniziativa anche l'artista Fabiana Brizi di Tarquinia con 2 suoi quadri importanti - sottolinea la pas president Giuseppina Esposito - lei ci ha spiegato tutta la loro lucente bellezza".

©RIPRODUZIONE RISERVATA