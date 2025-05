SANTA MARINELLA – Appartamento in fiamme oggi pomeriggio alle 15,30 in via Monte Cima a Santa Marinella. A bruciare una stanza di un’abitazione posta al secondo piano. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e di ricerca e soccorso di eventuali persone intrappolate all'interno. Fortunatamente i residenti sono riusciti ad uscire in maniera autonoma. La velocità di esecuzione ha evitato che il fuoco si propagasse all'intera struttura. La squadra dei Vigili del fuoco della 17A ha messo in sicurezza l'appartamento e lo stabile. Non ci sono feriti. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.

©riproduzione riservata