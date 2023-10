CIVITAVECCHIA – Nottata movimentata per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle 23 l'allarme arrivava direttamente dall’ospedale San Paolo. Si stava sviluppando un incendio da una batteria di mantenimento attrezzature del blocco operatorio. Gli uomini della Bonifazi sono accorsi immediatamente sul posto con l'equipaggio della 17A e l'autoscala AS17. Arrivati nel luogo descritto dal personale sanitario i Vigili del fuoco hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento. La rapidità di esecuzione e la seguente messa in sicurezza dell'area ha fatto sì che l'incendio non si propagasse a tutto il blocco operatorio coinvolgendo apparecchiature e gas medicali, causando danni ben maggiori.

LA PRECISAZIONE DELLA ASL RM4 – La direzione generale della Asl Rm4, in merito ai fatti accaduti la notte scorsa, precisa quanto segue: «Si è verificato il surriscaldamento di una batteria di preriscaldamento associata all’Unità di Trattamento dell’aria, sita nel controsoffitto del blocco operatorio, che ha provocato la fusione dell’involucro esterno e la conseguente fuoriuscita di fumo. Non si sono, però, sviluppate fiamme. Tutti i sistemi di sicurezza si sono attivati e hanno funzionato regolarmente permettendo di intervenire tempestivamente. Non ci sono stati disagi per gli utenti e le sale operatorie non hanno risentito di blocchi alle attività che proseguono come da routine».