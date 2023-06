CIVITAVECCHIA – Grande lavoro questa notte da parte dei Vigili del fuoco. Dopo gli interventi per due fughe di gas ed un soccorso a persona, attorno alle 3 è scattato l’allarme al centralino della caserma Bonifazi per un container in fiamme in un terreno di via dell’Immacolata. I vigili del fuoco, con l’equipaggio della 17A e l’autobotte, si sono subito portati sul posto. All’interno del container era stipato parecchio materiale, tanto che gli uomini della Bonifazi hanno faticato non poco per avere ragione delle fiamme. L’essere riusciti a spegnere l’incendio in maniera tempestiva ha evitato che questo coinvolgesse anche le abitazioni accanto al terreno. Non si sono registrati per fortuna feriti. Sul posto anche le Polizia per ricostruire quanto accaduto.