LADISPOLI – Archiviata la festa di fine estate con Max Giusti, che ha regalato una serata di puro divertimento, si riparte con la programmazione. Domani teatro per bambini grazie a Fiacca&Bistecca che concederanno il bis in piazza Rossellini. Il giorno successivo 5 l’atteso Festival del Fumetto con la presenza di Giorgio Vanni e la sesta edizione di “Comixpoli” che vedrà adulti e bambini mascherati nelle vie del centro per un’atmosfera particolare. Il 6 settembre arriverà la Ufo Rock Band con tante canzoni dei cartoni animati sempre per i più piccoli. Come ultima data il 7 settembre “Bach to School”, evento riservato ai giovani. Soddisfatto il sindaco. «La festa di fine estate –sostiene Alessandro Grando - è diventata ormai un appuntamento fisso. Con il nostro calendario estivo abbiamo cercato di soddisfare i gusti di ogni fascia d’età e a giudicare dalle presenze in piazza crediamo di esserci riusciti, ottenendo ottimi risultati». «Un’estate magnifica – conclude Grando – con tantissimi eventi. Tutti gli spettacoli sono sempre a ingresso gratuito e sarà così fino alla fine del nostro mandato. Stiamo già lavorando al calendario invernale, compreso il concerto di Capodanno».

