MONTALTO DI CASTRO – Il coordinamento di Forza Italia di Montalto di Castro e Pescia Romana esprime il proprio più sentito apprezzamento e plauso ai consiglieri regionali del partito per aver depositato, lo scorso 12 maggio, la proposta di legge per l'istituzione dell'Autorità Idrica del Lazio, di fatto un Ambito Territoriale Ottimale (Ato) unico a livello regionale.

Questa iniziativa, come sottolineato dal presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, rappresenta una svolta potenziale cruciale per la gestione e i costi del servizio idrico nella Tuscia. «Attualmente – spiegano gli esponenti di Fi Montalto e Pescia - la frammentazione in Ato provinciali ha pesato notevolmente sulla nostra provincia, costretta a far fronte a costi elevati, soprattutto per la necessaria e onerosa rimozione dell'arsenico dall'acqua potabile, che hanno portato a bollette significativamente più alte rispetto alla media regionale».

«Siamo estremamente orgogliosi dell'operato dei nostri consiglieri regionali – dichiarano dal direttivo di Forza Italia – L'istituzione di un Ato unico regionale sarebbe una soluzione che risponderebbe in modo diretto alle difficoltà gestionali che affliggono la provincia di Viterbo. Permetterebbe di superare le problematiche legate all'arsenico e alleggerirebbe le eccessive incombenze, anche in termini energetici, che gravano sui comuni».

«Forza Italia di Montalto di Castro e Pescia Romana confida che questa proposta di legge trovi il sostegno necessario per una rapida approvazione – concludono gli azzurri - garantendo ai cittadini della Tuscia una gestione idrica più efficiente, equa e, soprattutto, in grado di portare a un sensibile abbattimento dei costi in bolletta. È un passo concreto verso un futuro più sostenibile e giusto per il nostro territorio».

