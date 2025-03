TOLFA - "Artisti di strada è il vostro momento".

Questo l'annuncio che l'associazione Tolfarte ha pubblicato sul sito ufficiale e su facebook perché si sono aperte ufficialmente le iscrizioni degli artisti per partecipare al notissimo e amato Festival "Tolfarte" che si svolge ogni agosto e che riesce a calamitare nel Borgo di Tolfa migliaia di spettatori da tutto il comprensorio e da tanti luoghi del centro Italia. Tolfarte è un eccezionale e grandissimo evento promosso dall'associazione omonima in collaborazione con il Comune di Tolfa.

"Giocolieri, fachiri, acrobati, musicisti, attori, clown, improvvisatori, illusionisti, trampolieri e tutte le incredibili anime dell’arte di strada: Tolfarte vi chiama - scrivono dall'associazione Tolfarte - se la vostra arte sfida la gravità, incanta il pubblico, emoziona i cuori e trasforma la strada in magia…questa è la vostra occasione. Apriamo ufficialmente le candidature per partecipare alla XXI edizione di Tolfarte, che si terrà dal priml al 3 agosto 2025 e trasformerà il Borgo di Tolfa, la Capitale dell’Arte di Strada, in un immenso palcoscenico a cielo aperto. Andate sul sito www.tolfarte.it e compilate il FORM entro il 30 aprile 2025! TolfArte: la Magia si fa Strada".

