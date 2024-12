FIUMICINO - Dal 14 al 17 agosto si svolgerà la festa patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Fregene. Un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria.

La manifestazione avrà inizio mercoledì 14, alle ore 17.30, in pineta, con la Recita del Santo Rosario. Alle ore 18:00, verrà celebrata la Messa nello spazio sacro in pineta, seguirà alle 18.45 la Processione.

Il corteo percorrerà via Castellammare, via Cattolica sino alla Parrocchia dell’Assunzione in Piazza Riva Trigoso, 8.

L’Amministrazione Comunale sarà presente alla cerimonia.