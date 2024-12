SANTA MARINELLA – Non ha fatto in tempo a spegnere le candeline per il suo diciottesimo compleanno che per lui sono scattate le manette. Il neo diciottenne è infatti gravemente indiziato per detenzione di sostanza stupefacente.

L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri. All’interno di un borsello sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 380 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e custodita in attesa degli sviluppi delle indagini.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo, che si terrà nelle prossime ore.

L'operazione rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attuate dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che, con il supporto del Comando di Santa Marinella, continuano a monitorare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il fenomeno dello spaccio.

Si tratta dell’ennesimo arresto in poche settimane che a testimoniare l'efficacia della presenza sul territorio e l'impegno costante delle forze dell'ordine nella lotta contro la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani.