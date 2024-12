SANTA MARINELLA - Grande festa alla chiesa di Santa Maria del Carmine per le 100 candeline della signora Nella Ciarrocca. «Con immenso piacere - ha detto il sindaco Tidei - festeggiamo sempre i cittadini che compiono cento anni e che rappresentano la memoria storica della nostra città». Il primo cittadino e il presidente del consiglio, Minghella, hanno consegnato alla centenaria una targa ricordo, a nome del Comune e della collettività. «Le auguriamo di continuare ad essere una guida ed un punto di riferimento per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della nostra città».

