LADISPOLI – Scatta la festa di fine estate nel segno della musica e della comicità. Si parte questa sera in piazza Rossellini con lo show de i Santi Francesi, vincitori in carica del noto programma tv “X Factor”. Dopo la vittoria il duo ha pubblicato nuova musica e calcato i palchi delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Domani invece sul palco, sempre in piazza Rossellini, arriverà una leggenda del rap italiano: Tormento dei Sottotono. Spettacoli organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con l’assessorato al Turismo di Palazzo Falcone. «Sarà una festa condita da due importanti appuntamenti musicali – spiega Marco Porro, assessore a Turismo e Spettacolo – e come per il “Summer Fest”, anche questi concerti saranno gratuiti».

Infine il primo weekend di settembre sarà dedicato alla comicità pura di Dado, Pablo & Pedro e Alberto Farina, rispettivamente 1, 2 e 3 settembre, già volti noti comunque qui a Ladispoli.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno in piazza e sempre con ingresso libero e senza prenotazione. Viale Italia che sarà pedonalizzato come accaduto ogni venerdì e sabato di luglio e agosto.

E per quanto riguarda l’arte, grande partecipazione alla Biennale Internazionale d’arte della Riviera Romana in corso in questi giorni.

Sarà possibile recarsi presso le sedi della Biennale fino a stasera.

