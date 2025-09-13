TARQUINIA - La Festa dell’Unità entra nel vivo. Oggi la scena sarà tutta per Tarquinia. Alle 18 i Giovani democratici Mattia Argentini e Irene Campitiello modereranno l’incontro con il sindaco Francesco Sposetti e alcuni amministratori locali che illustreranno i progetti in corso e quelli futuri per la città.

«Un momento importante - spiegano gli organizzatori - per illustrare le tappe percorse fino a questo momento e quelle ancora da percorrere per valorizzare appieno Tarquinia e le sue potenzialità, ma anche un momento per ascoltare i giovani e i loro bisogni. Le criticità e gli ostacoli, che spesso si trova ad affrontare chi amministra una città, sono sempre superati proprio pensando alla Tarquinia che si vuole lasciare alle nuove generazioni».

Al momento del confronto seguirà poi quello musicale con la Tequila’s band insieme a Sofia Bertolli e alle 21.30 ci sarà lo spettacolo Fan Veils.

«Rinnoviamo a tutti l’invito ad accorrere in tanti a piazzale Europa», affermano gli organizzatori.

