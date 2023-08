CERVETERI - Come da tradizione il Ferragosto, all'Associazione nautica Campo di Mare asd, è stato il momento di celebrare la Festa dell'Assunta. A officiare la Santa Messa il vescovo, monsignor Gianrico Ruzza e monsignor Domenico Giannandrea. Tantissimi i fedeli che hanno presenziato alla funzione religiosa prima della processione a mare per omaggiare la statua della Madonna della Speranza, posizionata sul fondale marino al largo di Campo di Mare.

Il suono delle sirene delle imbarcazioni ha accompagnato i sommozzatori della Protezione civile di Cerveteri nell'immersione durante la quale è stata posizionata una collana di conchiglie sulla statua della Madonna.

Durante le celebrazioni in mare, inoltre, il vescovo Gianrico Ruzza e monsignor Domenico Giannandrea hanno recitato una preghiera e insieme al sindaco di Cerveteri Elena Gubetti hanno lanciato in mare una corona di fiori.

