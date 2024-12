CERVETERI - Sotto la “Grande Quercia” si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Albero a Cerveteri. Classi per l’infanzia del Tyrsenia e della Montessori, della scuola primaria di Marina di Cerveteri, della primaria e secondaria Salvo D’Acquisto, sono stati accolti dall’assessore Alessandro Gnazi, dalla consigliera comunale Arianna Mensurati, dalla consigliera comunale e presidente dalla Consulta dei Migranti Astrid Raykovic e dall’arboricoltore Daniele Brugiotti, esperto e presenza costante della manifestazione.

«I giovanissimi studenti - raccontano gli organizzatori - sono stati protagonisti della mattinata con disegni e filastrocche, giochi e canzoni, cartelloni ben descritti e articolati, alcuni anche in lingua inglese, e soprattutto tanta allegria e passione. Scuolambiente, promotrice dell'evento, ha annunciato le prossime iniziative che si svolgeranno nelle scuole coinvolte a partire dalla prossima settimana». «Siamo contenti della riuscita di questa giornata e ancora di più per la passione che i bambini hanno dimostrato», ha commentato la presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri. «Crediamo che sia davvero importante lavorare con i bambini sul tema della protezione degli alberi che sappiamo essere importantissimi, sia nelle città, che nei territori, per contrastare gli effetti disastrosi che il cambiamento climatico produce. Quindi grazie alle scuole e alle insegnanti che sempre mostrano grande disponibilità e sensibilità e all'amministrazione comunale che ci sostiene sempre. Un grazie particolare lo vogliamo rivolgere alla Multiservizi, sempre disponibile per tutti i progetti che promuoviamo, l'ufficio Scuola per i trasporti, Salviamo il Paesaggio sempre presente con la sua campagna "Adotta e cresci una quercia", il gruppo comunale di Protezione civile, la Croce rossa italiana comitato locale e la Polizia locale per la attenta collaborazione».

