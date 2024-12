S. MARINELLA - Per la festa della Repubblica, il castello di Santa Severa si trasformerà in un villaggio dedicato alla Costituzione, attraverso gli articoli dei principi fondamentali del nostro ordinamento esposti in tutto il borgo che sarà addobbato a festa con tante bandiere tricolori. In occasione dei festeggiamenti della 78esima Festa della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946, con il referendum a suffragio universale indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, che segnò anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana, sabato e domenica, si potrà passeggiare per l’antico maniero e si potrà assistere e partecipare a performance artistiche e musicali, esposizione e degustazione di prodotti tipici ed artigianato, degustazioni ed esperienze di assaggio vini da meditazione, giochi, scambi di libri, benessere e tanto altro. Sabato, al Piazzale della Guardia, musica dal vivo dedicata alla tradizione musicale italiana, al Cortile delle Barrozze, postazione book crossing per scambiare libri, distribuzione gratuita di tè caldo o freddo giochi da tavolo, scacchi, dama, domino, freccette, lancio degli anelli, jenga, scrabble, twister, uno, hula hoop. Alla Spianata dei Signori, Corso di modellamento realizzazione di orsetto in fommy modellabile a cura di Dolci Creazioni. Per i più piccoli, spettacolo Magico Valentino e clown Pastasciutta in Arrivano i clown. Magia comica e giocolerie, gag e cabaret per bambini, Percorso dedicato al benessere e alla salute con lezioni di ci-gong con la maestra Maurya Coruzzi. Alla Sala Innovation Lab, corso di avvicinamento al vino con degustazione dei vini del territorio a cura di una sommelier esperta. Al Viale del castello, mostra di pittura di artisti del territorio. Domenica 2 Giugno a Piazza della Guardia Musica dal vivo itinerante dedicata alla tradizione musicale italiana, al Cortile delle Barrozze, postazione book crossing per scambiare libri, distribuzione gratuita di tè caldo o freddo, giochi da tavolo, scacchi, dama, domino, freccette, lancio degli anelli, jenga, scrabble, twister, uno, hula hoop, tutta la giornata. alla Spianata dei Signori, tecniche respiratorie antistress a cura della operatrice olistica Irina Lavrichtcheva, seguirà il percorso dedicato al benessere e alla salute con lezioni di ci-gong con la maestra Maurya Coruzzi. Corso di modellamento realizzazione di orsetto in fommy modellabile a cura di Dolci Creazioni. Per i più piccoli il clown Pastasciutta distribuirà pop corn, zucchero filato e meravigliose sculture di palloncini, alla Sala Innovation Lab, corso di avvicinamento al vino con degustazione dei vini del territorio a cura di una sommelier esperta.