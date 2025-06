S. MARINELLA - La sezione Anpi di Santa Marinella, celebra domani la Festa della Repubblica a piazza Trieste a partire dalle 17.30, dedicando l’evento alla dignità ed alla sicurezza del lavoro ed esortando fortemente ad andare a votare ai Referendum dell’8 e 9 giugno. L’Anpi, sostiene il Sì per gli importantissimi quesiti sui diritti salariali, contrattuali, licenziamenti, sicurezza sul lavoro e per abbreviare la possibilità per uno straniero di acquisire la cittadinanza italiana. “Ricordiamo che i salari in Italia sono i più bassi d’Europa – dice il direttivo dell’Anpi - e il potere d’acquisto non fa che precipitare, mentre muoiono in media tre lavoratori al giorno”. Su questi temi interverranno Lucia Gaglione, segretaria del PD di Santa Marinella e Fabrizio Potetti, Segretario Cgil Roma e Lazio. “Oltre la campagna referendaria – continua Anpi - la Repubblica nata dalla resistenza è in generale messa a rischio dal crescente peso degli esecutivi a discapito del parlamento e da un insieme di pericolose riforme, la riforma della giustizia che minaccia l’autonomia della magistratura, la riforma del premierato forte che rimuove il ruolo garante del capo dello Stato, l’autonomia differenziata, la quale contribuirà ad approfondire le ormai insopportabili diseguaglianze tra i territori delle nostra Repubblica. I referendum di giugno potrebbero dare un chiaro segnale in controtendenza e costituiscono quindi un’opportunità che non va sprecata”.

