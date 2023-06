TOLFA - A Tolfa, per celebrare la Festa della Repubblica, la giunta Bentivoglio ha rinnovato, come da tradizione, il cerimoniale istituzionale con deposizione della Corona presso il Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto, accompagnata dalle musiche della Banda Giuseppe Verdi. Presenti alla cerimonia gli assessori, i consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione.

A seguire il folto corteo ha reso omaggio alla ''Panchina Monumentale'' dedicata al Milite ignoto, posizionata lungo l’asse centrale di via Roma: qui c'è stata la deposizione di rose da parte dei bambini, della sindaca Stefania Bentivoglio, dei numerosi cittadini e da rappresentanti donne istituzionali.

La Panchina Monumentale al Milite Ignoto é stata inaugurata lo scorso anno. "Come amministrazione comunale ringraziamo tutta la cittadinanza per la sentita partecipazione, le Forze Armate, la Protezione Civile, la Banda G. Verdi, la Polizia municipale, la Misericordia di Santa Marinella e Tolfa, la Croce Rossa, i bambini e le associazioni presenti".