ALLUMIERE - "Un sentito ringraziamento all’ass. “Amici della Musica” per la bellissima iniziativa di presentazione del libro dedicato ai cinquant’anni della banda". Si apre così la nota dell'amministrazione comunale che spende parole di elogio per gli Amici della Musica di Allumiere e per l'ottima riuscita della serata di presentazione del libro dei 50 anni di attività dell'associazione collinare. "È stato un momento corale, coinvolgente per tutta la comunità allumierasca, che in larga parte coincide con il percorso che gli “Amici della musica” hanno svolto fin dal 1973 - spiegano dall'amministrazione comunale - e non tutti, infatti, quasi tutti gli allumieraschi sono stati membri della banda o hanno avuto qualcuno in famiglia che ne ha fatto parte. Una serata splendida ed emozionante, nella quale si è sentita fortissima la presenza/assenza dell’indimenticato e indimenticabile Rossano Cardinali, vulcanico direttore della banda per tantissimi anni e vero e proprio motore propulsivo dell’associazione.

Come amministrazione comunale rivolgiamo i nostri più affettuosi auguri alla presidente Stefania Cammilletti, ai maestri Manuel Pagliarini e Flavia Morra e a tutti coloro che forniscono il proprio contributo al funzionamento di questa splendida realtà, per un futuro radioso e per altri 50 e più anni di successi e di traguardi". Soddisfazione è stata espressa dalla presidente degli Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti: "Finalmente sono soddisfatta: la giornata di domenica tanto desiderata, aspettata con ansia sempre crescente, con il timore di non riuscire a portare a compimento una promessa troppo importante per me, con la paura di deludere la persona che teneva troppo a questo risultato, finalmente è passata. Domenica abbiamo vissuto un pomeriggio di incredibile emozione, di ricordi e di tanti sogni realizzati. Un pomeriggio in cui, sembra impossibile, ma la presenza di Rossano Cardinali è stata la più forte, la più sentita, anche se non c'era. Lui ha lasciato un segno così grande in ognuno di noi che non riusciamo a lasciarlo andare via, non vogliamo che lui vada via. Caro Rossano spero che il lavoro che ha riassunto i 50 anni della tua amata creatura ti abbia fatto contento. Credimi, abbiamo fatto del nostro meglio".

Brunella Franceschini presidente dello Snoq Allumiere e dell'aps "Femminile, plurale", nonché una delle tre realizzatrici del libro dei 50 anni degli Amici della Musica che per anni è stata allieva della scuola di musica poi componente della banda e insegnante ha evidenziato: "Domenica è stata una giornata emozionante, nel senso più autentico del termine. Contiene il “movère”, che è un ‘muovere’, con un prefisso “e-“ che indica un fuori, verso fuori. E ieri abbiamo cercato di tirare fuori tutto quello che è stato fatto dall’associazione “Amici della Musica” e dalle persone che fin dai primi anni ne sono state parte. Si è trattato di restituire una promessa fatta ad una persona speciale: il nostro Maestro Rossano. Domenica abbiamo avuto la conferma che la sua incolmabile assenza lo rende ancora così fortemente presente.

Un grazie speciale alle compagne con le quali ho condiviso questo viaggio, Stefania Cammilletti e Violetta Menichini. Grazie all’associazione “Amici della Musica” che è sempre un po’ casa per chi è o è stato un “bandito”.

