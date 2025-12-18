TARQUINIA - Sono iniziati i lavori di allestimento delle scenografie del presepe vivente di Tarquinia, che si svolgerà il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 con un percorso completamente rinnovato.

La rievocazione si terrà nel suggestivo convento di Santa Lucia delle Benedettine, uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della città. Il complesso monastico, che si estende da via Umberto I, lungo la cinta muraria, fino a lambire via Giuseppe Garibaldi, comprende numerosi edifici affacciati su un chiostro e su un ampio cortile. Al suo interno si trovano l’educandato, il noviziato, la foresteria, la clausura delle suore e un vasto giardino. Generalmente chiuso al pubblico, il convento è immerso in un’atmosfera di silenzio e raccoglimento, che rende i suoi spazi antichi e sorprendenti lo scenario ideale per la rappresentazione.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio indietro nel tempo, fino alla Betlemme di oltre duemila anni fa, vivendo un’esperienza immersiva e coinvolgente tra ambienti, personaggi e mestieri dell’epoca. Il presepe vivente di Tarquinia è organizzato dall’associazione Presepe Vivente e dal Comune di Tarquinia e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie, capace di unire tradizione, cultura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA