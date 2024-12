LADISPOLI - La città balneare si prepara alla notte di Ferragosto. E questa volta, per cercare di evitare disordini e danni come accaduto lo scorso anno in zona Palo Laziale, arriva l'idea dell'amministrazione: festa in spiaggia con bagno di mezzanotte. La decisione è stata presa dopo il vertice con le forze dell'ordine di venerdì mattina. «Vogliamo regalare a Ladispoli una notte di Ferragosto all'insegna del divertimento senza, ovviamente, dimenticare il rispetto della città, delle sue spiagge e con una grande novità per chi vorrà passarlo in riva al mare», aveva annunciato il delegato al demanio marittimo Pierpaolo Perretta al margine del vertice di venerdì. Location scelta per la festa in spiaggia: l'arenile davanti il lungomare di Marina di Palo. Qui, grazie alla sinergia con le forze dell'ordine, la polizia locale, la protezione civile e la guardia costiera, giovani e meno giovani potranno scendere in spiaggia per godersi musica dal vivo. E nel rispetto di tutti, anche di chi vorrà riposare, i decibel saranno contenuti, ma sarà possibile ascoltare la musica e ballare (al volume che più piace) grazie allo streaming su un canale YouTube che consentirà di ascoltare il concerto direttamente dal telefono con i propri auricolari. L'area sarà anche illuminata e a vigilare sui bagnanti che decideranno di mettere in atto il tradizionalissimo bagno di mezzanotte, ci penseranno gli addetti al salvamento, con l'attrezzatura del caso (come ad esempio i pattini). E la mezzanotte si festeggerà anche con uno spettacolo pirotecnico sul mare. Un'idea resa possibile grazie alla sinergia di tutti i soggetti scesi in campo come aveva affermato sempre il delegato Perretta che ha ringraziato «la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, i Carabinieri, la Capitaneria di porto e la Polizia locale per la disponibilità data a porre in essere tutte le attività possibili per implementare la loro presenza sul territorio, per garantire la notte di Ferragosto maggior tutela e sorveglianza a Ladispoli con particolare attenzione alle zone naturalistiche più a rischio della città. Mantenere in sicurezza tutto il territorio - aveva concluso Perretta - è la nostra priorità per cui verranno emesse delle ordinanze ad hoc».

