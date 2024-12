CERVETERI - Contro i falò di Ferragosto gioca d’anticipo il sindaco vietando l’accesso in spiaggia. L’obiettivo di Elena Gubetti è quello di evitare che i giovani possano accendere i fuochi a ridosso della palude di Torre Flavia, sito protetto per la presenza dell’avifauna migratoria, trasformando gli arenili in una sorta di pattumiera. Proprio l’oasi è l’area più affascinante ed estesa in questo tratto costiero e che ogni anno attira centinaia e centinaia di persone pronte ad una notte da ricordare. Negli ultimi anni però le cose non sono andate bene: degrado, recinzioni divelte così come gli arredi utilizzati per la brace, sentieri devastati. Da qui il provvedimento del comune etrusco e cioè quello di proibire l’ingresso nelle ore diurne e notturne dal 14 al 15 agosto. Non si potrà varcare la soglia sia dal lungomare di via Navigatori etruschi di Campo di Mare all’altezza dello stabilimento balneare “Ezio alla Torretta”, sia direttamente dalla spiaggia nord. La mancata osservanza del divieto – si legge nel provvedimento ad hoc - comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, incluse le sanzioni penali previste dalle normative. La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro». Il pugno duro è per cercare di tutelare il monumento naturale Palude di Torre Flavia che rappresenta una delle ultime aree palustri del litorale laziale, importante habitat naturale per l’avifauna migratoria, nonché Zona a protezione speciale. Lo scorso anno il muro di volontari aveva retto a metà nei pressi della palude, l’assalto vero e proprio era avvenuto a sud, sull’arenile di Palo Laziale. È uno dei luoghi più belli di questa città solo che centinaia e centinaia di ragazzi avevano dato vita a veri e propri rave party e i rifiuti vennero poi tolti da surfisti e cittadini armati di tanta buona volontà. L’obiettivo è quello di salvaguardare le zone più preziose del litorale.

