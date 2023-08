FIUMICINO - Concerti, street food e cabaret: l’estate a Fiumicino è entrata nel vivo con tutti gli eventi della kermesse estiva è “R-Estate in Comune. Appuntamenti che animeranno il territorio fino a settembre. Immancabili i festeggiamenti di Ferragosto, con tante serate già partite ma che raggiungeranno il momento colu durante il ponte del 15 agosto 2023: dopo il via del 5 agosto ogni sera su via della Torre Clementina, dalle ore 21:30, ci sarà uno spettacolo diverso.

Non mancherà poi la tradizionale processione a mare dell’Assunta.

Il programma degli spettacoli:

Venerdì 11 agosto – Luciano Lembo e Alberto Laurenti in “Improvvisando”, musica e cabaret

Sabato 12 agosto – “Los Soneros Road”, concerto

Domenica 13 agosto – Dado, “One man show”

Lunedì 14 agosto – Max Giusti in “A tutto Max”

Martedì 15 agosto – Luca Vicari & Anime Latine in “Battisti per Amico”, concerto.

Il programma della festa dell’Assunta:

Le celebrazioni per la solennità dell’Assunta partono nella chiesa del porto canale venerdì 11 agosto, con due Sante Messe. In serata, alle 21, la processione “senza concorso di popolo”.

Da sabato 12 a martedì 14 triduo di preparazione con Rosario, Adorazione Eucaristica e Santa Messa. La celebrazione del 14 sarà in suffragio di tutti i caduti, in guerra e in mare, e sarà seguita dalla deposizione di una corona di fiori al monumento di piazza Grassi.

Il 15 agosto, giorno della festa, Messa alle 8, 10 e 11.30.

Nel pomeriggio, alle ore 17, la solenne concelebrazione presieduta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina. Seguirà quindi la tradizionale processione a mare.