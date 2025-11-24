FIUMICINO - «In occasione della Giornata mondiale della pesca, che si è tenuta venerdì 21 novembre 2025 , non abbiamo potuto ignorare una realtà drammatica: per la prima volta nella storia, il fermo pesca è arrivato per due mesi consecutivi.

E ad oggi non c’è traccia di contributi concreti per chi vive di questo lavoro».

Lo ha dichiarato il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca, commentando la situazione in cui versano i pescatori a causa del fermo pesca ancora in corso.

«Non solo pescatori e armatori – ha proseguito il capogruppo del PD – a rimanere senza risposte è un intero indotto, fatto di famiglie, imprese, operatori e comunità che da sempre ruotano attorno a questo settore essenziale per Fiumicino.

Un colpo durissimo, - ha sottolineato Ezio Di Genesio Pagliuca - un danno che non possiamo permettere si ripeta.

Le chiacchiere stanno a zero. Il Governo intervenga, la Regione faccia la sua parte. Perché finora abbiamo sentito solo promesse.

La verità - ha aggiunto - è che ancora non è arrivata nessuna risposta concreta.

Gli operatori della pesca non chiedono privilegi: chiedono rispetto, sostegno e certezze», conclude il capogruppo del Pd.