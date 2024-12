Fermati per un controllo, consegnano spontaneamente la droga. Due giovani della Tuscia finiscono nei guai.

Venerdì notte, nel corso di un’attività congiunta tra la Stazione di Caprarola e l’aliquota radiomobile, durante un posto di controllo lungo una delle strade di accesso al centro di Ronciglione, è stata controllata un’autovettura con a bordo due ragazzi. Alla richiesta di documenti, i ragazzi sono apparsi timorosi e, ai chiarimenti sul loro stato di agitazione, non hanno fornito indicazioni. Poco dopo uno dei due ha spontaneamente consegnato un involucro contenente marijuana.

Questo ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione dell’auto e, sotto i sedili, è stata rivenuta un’altra dose di marijuana. I carabinieri hanno eseguito quindi delle perquisizioni a casa dei due ragazzi, in un paese della provincia. Nella camera di uno dei due, sono stati rinvenuti alcuni residui di foglie di marijuana e materiale per il confezionamento, per la suddivisione in dosi nonché bilancini e dei cosiddetti “grinder” per la triturazione dello stupefacente.

Complessivamente sono stati sequestrati 65 grammi di marijuana, un bilancio di precisione, i “grinder “e il necessario per il confezionamento e l’assunzione dello stupefacente

Per il primo dei ragazzi è stata inoltrata segnalazione alla Prefettura per il possesso dello stupefacente, mentre il secondo è stato denunciato a piede libero per il maggior quantitativo di stupefacente e, contestualmente, ritirata la patente per la sospensione da parte della Prefettura.