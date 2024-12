MONTALTO - Tavolo di incontro giovedì tra maggioranza, opposizione e partiti del territorio non rappresentati in consiglio, sul tema delle Fer, e nello specifico del fenomeno del "fotovoltaico selvaggio" a Montalto e Pescia Romana. Cristina Volpe, referente per il Comitato No Fotovoltaico Selvaggio Montalto e Pescia e Romana critica l’assenza della società civile.

«Pensiamo che l'attenzione delle politica istituzionale potrebbe essere una cosa buona, e con il condizionale ci riferiamo al dato che al momento quel tavolo di giovedì in Comune aveva un grande assente: la società civile. Non vi è stata alcuna forza politica che prima di prendere posto si sia preoccupata di indire un'assemblea aperta e farsi portavoce delle reali istanze del territorio. Ad oggi non vi è stata a Montalto di Castro e Pescia Romana nessun incontro realmente pubblico, con la possibilità di intervenire che coinvolgesse tutti. Solo la politica a parlare e la società civile a fare da platea silenziosa. Ieri il tutto è avvenuto a porte chiuse. Al di là dei contenuti delle singole mozioni, ieri presentate, come Comitato speriamo che le stesse forze politiche, lunedì siano presenti alla riunione indetta da questo comitato, perché rappresenta il primo vero incontro sul tema con tutta la società civile. Le forze politiche vengono elette chiedendo il voto, ma devono confrontarsi con la base sempre non solo durante la campagna elettorale, perché è sempre valida la considerazione che: non c'è altezza senza base. Speriamo che su un tema che riguarda tutti, la prossima volta ci si sieda ai tavoli dimostrando rispetto per la società civile, che ad oggi continua ad essere esclusa dalla politica locale, ma fortunatamente ha un suo protagonismo nel territorio, nei rapporti con altri comitati di tutta Italia. Continuano a pensare che una politica che non si confronta in un'assemblea pubblica prima di arrivare a depositare qualsiasi documento, sia monca, manchevole di un pezzo importante: l'opinione delle persone. Lunedì aspettiamo, dunque, che tutta la politica che ieri era seduta al tavolo in Comune a porte chiuse, in assemblea per riuscire a sentire le vere istanze del territorio. Ci vediamo lunedì ...a porte aperte a tutti».

