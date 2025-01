ALLUMIERE - Il prossimo 12 gennaio chiuderanno le iscrizioni per la VII edizione del Premio Letterario Allumiere “Femminile, plurale”. Dopo il primo step durante il quale si sono raccolte le iscrizioni si passa alla seconda fase: quella cioè riservato al gruppo di lettori e lettrici delle opere in gara. "A breve manderemo in lettura per mail le opere, insieme alle schede di valutazione che dovranno essere compilate da ognuno di voi per ciascuna opera letta - spiega la presidente dell'associazione "Femminile, plurale", Brunella Franceschini - non vediamo l’ora di poter iniziare questo nuovo cammino di lettura, la fase del premio che più rappresenta la collettività e la condivisione di questo progetto. A breve daremo anche indicazioni più precise per incontri in presenza, a cui sarà possibile partecipare per confrontarci. Chiediamo gentilmente a chi non fosse più interessato di essere parte della giuria dei lettori e lettrici di comunicarlo alla mail premioletterarioallumiere@gmail.com. Scaldiamo i motori: si parte!"

