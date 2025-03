ALLUMIERE – Incontrare nel suo significato originario indica il “trovarsi di fronte a”, Siamo davanti a due enti, due forze che si muovono una verso l’altra, che convergono in un luogo comune, si soffermano.

Oggi, venerdì 14 marzo alle ore 17.30 Femminile, Plurale presenta il primo appuntamento della rassegna “Gli incontri letterari” e noi li immaginiamo come una convergenza di pensieri, parole, persone che si muovono, si soffermano e generano relazioni destinate a creare memoria. Vi aspettiamo insieme a Cristina Battocletti e alla sua opera Epigenetica presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Cristina Battocletti, la finalista del Premio Letterario Allumiere, edizione 2024, con la quale avevamo avuto un collegamento dal Festival di Venezia, per motivi di lavoro, finalmente arriva ad Allumiere. Originaria di Cividale del Friuli, Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista per la “Domenica” del “Sole 24 Ore” e critica cinematografica.

Ha scritto a quattro mani con Boris Pahor la biografia Figlio di nessuno (2012), premio Manzoni come miglior romanzo storico.

Nel 2015 ha pubblicato il romanzo La mantella del diavolo, che ha vinto il premio Latisana per il Nord-Est ed è stato finalista ai premi Bergamo, Rapallo e Asti.

Presso La nave di Teseo sono usciti nel 2017 Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste, vincitore dei premi Comisso e Martoglio, e nel 2021 Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vive a Milano, ha due figlie, Olga e Nora.

La sua opera, Epigenetica, parla di Maria, una ragazza che, dopo aver sofferto durante l’infanzia l’abbandono del padre e il progressivo declino psico-fisico della madre, pur lasciata a sé stessa e divisa pure dagli amati fratelli, arriva ad affermarsi come scrittrice. Il successo, però, non porta né compenso né redenzione. Maria, infatti, proprio come la madre, si allontana dalla famiglia, inseguendo forsennatamente le proprie ossessioni e scivolando sempre più nel disgusto della vita. Solo il ritrovamento del figlio, ormai adulto, le offrirà un’occasione di salvezza, portandola ad affrontare una volta per tutte i demoni del passato.

Subito dopo la presentazione, scenderemo presso la Casa delle Arti per l’apericena di tesseramento, per un primo appuntamento che sia davvero di incontro e scambio tra i lettori e tutti coloro che vorranno venire per sostenere la nostra associazione. Quest’anno la rassegna “Gli Incontri Letterari” di Femminile, Plurale. sarà densa di incontri, con autrici di fama nazionale e testi che si snodano nella pluralità di temi, filo conduttore le relazioni.