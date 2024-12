Tiziana Governatori è stata riconfermata alla guida di Federlazio di Viterbo per il prossimo triennio. La rielezione è avvenuta nel corso dell’assemblea provinciale che si è svolta martedì presso la sede dell’associazione delle piccole e medie imprese, che annovera circa duecento aziende della Tuscia e fa parte a livello nazionale di Confimi Industria.

L’assise, che ha registrato una viva partecipazione di piccoli e medi imprenditori del territorio, sono stati introdotti dal direttore di Viterbo, Giuseppe Crea e coordinati dal direttore generale, Luciano Mocci. L’assemblea ha deliberato la riconferma di Tiziana Governatori su proposta del Comitato dei Saggi, composto da Giovanni Calisti, Giovanni Di Mattia e Maurizio Tomassetti.

“La rielezione del presidente uscente – è stato illustrato nel corso dei lavori assembleari - garantisce continuità e stabilità in un momento cruciale della nostra associazione. La sua esperienza maturata durante il precedente mandato le consentono di gestire con la giusta preparazione le sfide future. Le straordinarie capacità di rappresentanza dimostrate e le indiscusse qualità personali con le quali ha saputo gestire crisi e difficoltà hanno dimostrato un approccio pragmatico, orientato ai risultati”.

Prendendo la parola con viva emozione, Governatori si è dichiarata «pronta ad affrontare con nuove energie le sfide che ci pone il futuro, con una particolare attenzione ai cambiamenti in atto che coinvolgono la vita e il governo delle nostre piccole e medie imprese: dobbiamo svolgere in maniera sempre più incisiva il nostro ruolo associativo in modo che ogni azienda del territorio si senta adeguatamente rappresentata e possa recitare il ruolo che le compete nell’economia della Tuscia».

L’Assemblea ha inoltre provveduto alla elezione del nuovo consiglio direttivo e dei rappresentanti provinciali al consiglio generale dell’associazione.

Ad affiancare Tiziana Governatori, anche come componente della giunta, sarà Giovanni Calisti, in qualità di vice presidente, insieme al nuovo consiglio direttivo, composta da: Roberto Belli, Marco Bologna, Massimo Buccioni, Mario Brizi, Giovanni Calisti, Daniela Chiavarino, Giovanni Di Mattia, Dante Giulioli, Giorgia Governatori, Massimiliano Lupica, Marina Morelli, Eugenio Nappi, Rino Orsolini, Gianluca Parroccini, Giampiero Patrizi, Sara Pedica, Roberto Pesci, Stefano Quattranni, Stefano Riganelli, Mauro Rossi, Antonio Sini, Roberto Stefani, Maurizio Tomassetti.

Sono stati, poi, eletti i componenti territoriali al consiglio generale della Federlazio: Roberto Belli, Mario Brizi, Massimo Buccioni, Giovanni Calisti, Giovanni Di Mattia, Simone Iocco, Fabrizio Massaini, Maurizio Tomassetti.

Eletti, infine, i membri di diritto al consiglio generale: Giampiero Patrizi, presidente di Federlazio Ceramica e Antonio Sini, presidente di Federlazio Energia e Ambiente.

La nuova squadra della Federlazio di Viterbo, sarà ufficialmente presentata nella prima decade di dicembre, in occasione di un evento pubblico, che vedrà la partecipazione, oltre alle imprese, di personalità del mondo politico, accademico, istituzionale, accanto ai sindaci del territorio, organismi datoriali e organizzazioni sindacali. In tale sede Tiziana Governatori traccerà le direttrici lungo le quali si snoderà l’attività e l’impegno dell’associazione delle piccole e medie imprese nei prossimi tre anni. In primo piano, tra queste, la green economy, l’economia circolare, transizione, lavoro e formazione: altrettanti temi sui quali si gioca il futuro delle Pmi della Tuscia.