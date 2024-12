CIVITAVECCHIA – «Ben venga la riapertura del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La situazione è difficile, ma bisogna avere la forza di affrontarla insieme: soggetti pubblici e privati».

Il responsabile di Federlazio dell’area di Civitavecchia, Paolo Sacchetti, interviene in merito alla riconvocazione, prevista per il prossimo 22 ottobre, del tavolo nazionale sulla centrale termoelettrica Enel di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

«Grazie alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per la sua determinazione e per l'interlocuzione con il sottosegretario di Stato al Mimit, Fausta Bergamotto –ha spiegato Sacchetti - che porterà alla costituzione di tavoli tecnici che dovrebbero dare una accelerazione nella valutazione di quanto si può fare nell'immediato, nell'ambito di una progettualità a più lungo respiro. In questo ambito, bene ha fatto il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ad annunciare una ricognizione sul territorio per verificare aree disponibili per investimenti produttivi. Solo uniti in maniera costruttiva – ha concluso - si potrà ridare speranza ad un territorio che ha bisogno di certezze».