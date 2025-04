TARQUINIA - Un ricordo di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù che il 13 marzo 1975, a Milano, venne aggredito da estremisti di sinistra e morì dopo 47 giorni di agonia. La conferenza si terrà a Tarquinia, oggi, martedì 29 aprile 2025, alle ore 18.45, nei locali della sezione di Fratelli d’Italia, in via Umberto I, n.36. L’appuntamento è stato fortemente voluto dal nuovo direttivo del locale circolo di Fratelli d'Italia, in collaborazione con i ragazzi di Gioventù Nazionale, e vedrà la partecipazione del giornalista e scrittore Silvano Olmi. Il dibattito si svilupperà commentando due libri dal titolo: “Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura” e “Hazet 36, Sergio Ramelli, storia di un omicidio politico”. “Gli assassini di Sergio colpirono solo per odio politico – ricordano i membri del direttivo – gli estremisti di sinistra in quegli anni si accanivano contro chiunque non la pensasse come loro. Ricordare quei fatti deve servire quale monito affinché la nostra Nazione non debba rivivere quegli anni bui di violenza e sopraffazione.”

