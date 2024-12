LADISPOLI - Durante le festività natalizie il 24 e il 31 dicembre tutte le farmacie comunali saranno aperte regolarmente. Il 25 e 26 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025 la Farmacia 3 di via Bari sarà aperta dalle 8:30 alle 20, sarà attivo il servizio di guardia farmaceutica notturna. Il 5 gennaio sarà aperta la Farmacia 3 di via Bari dalle 8:30 alle 20. Il 6 gennaio tutte le farmacie comunali saranno chiuse. Il servizio di erogazione tamponi/vaccini resterà sospeso dal 1 al 6 gennaio 2025.

Gli orari delle Farmacie comunali: Farmacia 1 - via Firenze 44 aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30; Farmacia 2 - viale Europa 22 aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20; Farmacia 3 - via Bari 72 aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 20; Farmacia 4 - Via Roma 88/a aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16 alle 19:30.

