CAPRAROLA - I gruppi di volontari di Fare Verde della provincia di Viterbo, insieme a numerosi amici, hanno avuto il privilegio di visitare la Riserva naturale del Lago di Vico, scoprendo il prezioso lavoro svolto dal Cras (Centro recupero animali selvatici) a sostegno della fauna selvatica in difficoltà.

L’incontro si è rivelato un’esperienza estremamente significativa per comprendere l’impegno quotidiano di chi, con passione e dedizione, lavora instancabilmente per proteggere gli animali selvatici e tutelare la biodiversità del nostro territorio. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, spesso sconosciuto, che rappresenta un’eccellenza per la professionalità e la competenza dei suoi operatori e che merita l’attenzione e il sostegno di tutta la comunità locale e dei volontari di Fare Verde.

La fauna selvatica è un patrimonio dell’umanità, un elemento essenziale per il nostro benessere e per quello del pianeta. La sua tutela è, quindi, una responsabilità collettiva e il Cras, con i suoi operatori e i volontari, lavora incessantemente per salvare il maggior numero possibile di animali, affinché possano tornare a vivere liberi nel loro habitat naturale. In questo contesto, va sottolineato come il Centro del lago del di Vico, attivo sin dal 1983, sia l’unico del Lazio ad occuparsi di tutta la fauna selvatica, senza distinzione di specie. Il recupero della fauna selvatica è infatti un’attività complessa, che richiede grande esperienza, manualità e attenzione: ogni intervento va eseguito con la massima cura per garantire la sicurezza degli animali e degli operatori. Un sentito ringraziamento va al commissario della Riserva, Alessandro Pontuale; al responsabile del Cras, Giampiero Tirone; a Sara Vincenzi, operatrice esterna; e a Giulio Zelli, presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, per il loro supporto e impegno. Prossimo appuntamento con Fare Verde da segnare in agenda è per sabato 12 aprile alle ore 9, con la passeggiata ecologica a Vetralla, un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere la fauna selvatica e l’ambiente che ci circonda.

