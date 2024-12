CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri una troupe del programma televisivo Far West di RAI 3 – condotto da Salvo Sottile con inchieste, storie ed approfondimenti – è stata nel porto di Civitavecchia per un servizio circa il possibile nuovo porto commerciale crocieristico di Fiumicino.

«Come Compagnia Portuale Civitavecchia, Cda e lavoratori – ha spiegato il presidente Patrizio Scilipoti - abbiamo sottolineato, insieme ai sindacati, la scelleratezza di voler continuare l’iter per il porto crocieristico “privato” di Fiumicino. Un progetto disastroso sotto tutto i punti di vista: ambientale, strategico e operativo. Ma soprattutto che rappresenta una violazione della legge speciale dei porti n.84/94. Infatti il porto crocieristico “privato” di Fiumicino risulterebbe essere un porto turistico da diportismo a cui, contro legge, verrebbe permesso di effettuare servizi ai passeggeri come se fosse un servizio universale. Una follia. Noi siamo, e saremo sempre, per il rispetto della Legge e dell’ambiente e per gli interessi generali della portualità nazionale. I porti devono rimanere pubblici e seguire le norme di un mercato regolato».