Il presidente dell’Aforsat, Fabio Bafanelli, insieme ai suoi collaboratori, sta visitando in questi giorni diverse Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della provincia per ribadire con fermezza che non deve essere applicato alcun aumento delle rette a carico dei familiari degli ospiti.

L’Associazione sottolinea come risulti incomprensibile che società di primaria importanza — proprietarie delle strutture — e figure professionali quali commercialisti, avvocati e direttori sanitari, non abbiano ancora recepito che gli eventuali incrementi delle rette sono totalmente a carico della Regione Lazio.

Si evidenzia, inoltre, che la Regione, in questa fase, ha mostrato una disponibilità al dialogo e una chiarezza comunicativa senza precedenti, grazie al costante impegno dell’assessore Maselli e dei suoi qualificati collaboratori, nonché al prezioso contributo sul territorio del consigliere regionale Daniele Sabatini, che Aforsat ringrazia per la sua sensibilità e attenzione verso le tematiche sociali. Alla luce delle segnalazioni ricevute, Aforsat non ritiene più giustificabili eventuali “errori contabili”, poiché numerose famiglie sono state costrette a vendere beni personali o a ricorrere a finanziamenti per far fronte a richieste economiche non dovute.