Carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle ricerche di un 28enne di Faleria. A dare l’allarme intorno all’ora di pranzo i genitori. Il ragazzo, Adrian Nicu Pruna, di origini rumene, è uscito ieri mattina da casa e non vi ha fatto rientro. Partite le ricerche, sul posto stanno operando i vigili del fuoco con la squadra di Civita Castellana e le unità specializzate per la topografia applicata a soccorso con ausilio di un elicottero. Il mezzo ha sorvolando la zona, in particolare quella dietro la chiesa della Madonna di Pietrafitta, dove si sarebbero perse le tracce del giovane. Il ragazzo indossava pantaloni di una tuta colore grigio chiaro, una felpa verde e un gilet blu.