SANTA MARINELLA - Ha preso avvio nella scorsa primavera e sta riscuotendo un’ottima risposta da parte dei cittadini il “Bib Lab anche Io”, lo sportello di facilitazione digitale attivo presso la biblioteca comunale.

Si tratta di un servizio completamente gratuito rivolto a tutti coloro che hanno necessità di un supporto per avvicinarsi al web e a tutte le operazioni che oggi si svolgono telematicamente.

Una iniziativa che ha come obiettivo la riduzione del cosiddetto digital divide, ovvero il divario tra chi ha accesso al web e alle tecnologie digitali e chi invece non ce l’ha con tutto ciò che ne consegue in termini di ripercussioni socio-economiche e culturali.

In Italia il digital divide ha ancora un impatto particolarmente negativo rispetto ad altri Paesi europei.

Il progetto finanziato dalla Regione Lazio con fondi Pnrr è organizzato dalla rete del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino di cui fa parte anche la biblioteca di Santa Marinella.

Presso lo sportello, seguiti da un’operatrice esperta, si possono svolgere operazioni per accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Fascicolo sanitario elettronico e altri servizi.

Gli orari di apertura dello sportello sono consultabili presso la sede della biblioteca. ©RIPRODUZIONE RISERVATA